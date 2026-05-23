Rissa in A2 di basket, aggressore squalificato per tre turni

ROSETO DEGLI ABRUZZI, 23 MAG - Tre giornate di squalifica per Jacopo Borra (Crifo Wines) dopo la rissa scoppiata durante gara 3 dei playout di Serie A2 tra Liofilchem Roseto e Crifo Wines Ruvo di Puglia, disputata ieri sera al PalaMaggetti. Il provvedimento è stato disposto dal giudice sportivo dopo l'episodio avvenuto nel secondo quarto della sfida vinta dagli abruzzesi per 100-84. Secondo quanto riportato nel dispositivo disciplinare, il pivot pugliese avrebbe colpito "in modo plateale e ripetutamente con dei pugni in viso" il giocatore rosetano Aristide Landi mentre era a terra, procurandogli "ferite lacero-contuse al volto". L'episodio ha provocato una rissa in campo con il coinvolgimento di giocatori e componenti delle panchine, costringendo gli arbitri a sospendere temporaneamente la gara. La società pugliese ha preso "fermamente le distanze" dall'accaduto, scusandosi con il pubblico del PalaMaggetti, "in particolare con i tanti bambini sugli spalti", con Landi e con la Pallacanestro Roseto. Il club ha inoltre assicurato piena collaborazione agli organi di giustizia sportiva. Nel dopogara Landi ha pubblicato sui social una foto del volto tumefatto accompagnata dalla frase: "11 punti...ci vediamo domani". Oltre alla squalifica di Borra, il giudice sportivo ha inflitto 14 giorni di inibizione al dirigente Gianluigi Campanale e un'ammenda di 1.667 euro al Roseto per offese del pubblico verso due tesserati ospiti.