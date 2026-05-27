Rissa e sassaiola in stazione nel Milanese, due feriti e cinque contusi

MILANO, 27 MAG - Una rissa tra due gruppi di giovani - quasi tutti di origine nordafricana - con bastoni e con il lancio di sassi verso alcuni di loro e anche verso un treno fermo in stazione, ha causato due feriti e cinque contusi nella stazione Parco delle Groane a Garbagnate Milanese (Milano). Al momento non risulta che alcuno dei coinvolti sia grave. Un paio di treni hanno dovuto terminare la circolazione con ripercussioni su altri convogli in direzione di Lodi e Milano. Tredici i giovani identificati dalla Polfer - tutti tra i 19 e i 24 anni - intervenuta con numerosi agenti, per i quali ora l'autorità giudiziaria dovrà decidere come procedere. Due i feriti, le cui condizioni non sarebbero gravi, oltre a 5 contusi tra i quali un bambino di 9 anni. La tratta tra Garbagnate Milanese e Novate Milanese (linea Saronno-Milano Cadorna) è stata chiusa alla circolazione dalle 17.30 mentre il treno 10869 ha terminato il servizio per danneggiamento.