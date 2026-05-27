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Rissa a coltellate a Rozzano nel Milanese, ferito un 22enne

MILANO, 27 MAG - Ennesima aggressione a Rozzano, nel Milanese, dove questa sera, intorno alle 21, un 22enne di origine marocchina è stato ferito a coltellate nel corso di una lite, o forse di un'aggressione. Le sue condizioni sono gravi anche se all'arrivo dei medici era cosciente. Sul posto il 118, che sta cercando di stabilizzarne le condizioni. La ricostruzione di quanto accaduto, ancora non nota, è a carico dei Carabinieri della Compagnia di Corsico (Milano). Dalle prime notizie si sarebbe trattato di una rissa tra lui e un altro giovane.

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