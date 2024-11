Riprese ricerche del corpo donna scomparsa in Spagna a febbraio

Cani molecolari e strumenti della polizia per 'radiografare' il cemento sono impiegati in una casa di Santa Croce Camerina alla ricerca di tracce umane: quelle di Maria Di Martino, scomparsa il 22 febbraio 2005, assieme a del denaro, 11 dicembre 2015. L'abitazione è quella del genero, Giuseppe Maurici, che è imputato davanti la Corte d'assise di Siracusa di omicidio volontario. Il cadavere non è stato ancora trovato. L'ipotesi è che possa essere stato sepolto nelle fondamenta. ANSA / POLIZIA DI STATO +++ ANSA PROVIDES ACCESS TO THIS HANDOUT PHOTO TO BE USED SOLELY TO ILLUSTRATE NEWS REPORTING OR COMMENTARY ON THE FACTS OR EVENTS DEPICTED IN THIS IMAGE; NO ARCHIVING; NO LICENSING +++