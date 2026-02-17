Giornale di Brescia
Rinviata al 15 giugno l'udienza a Vicenza per false vaccinazioni Covid

VICENZA, 17 FEB - Ancora un rinvio per la maxi udienza preliminare sul caso delle false vaccinazioni anti-Covid per ottenere il green pass che vede indagate in tutto 25 persone accusate a vario titolo per i reati di falso ideologico, corruzione e peculato. La nuova udienza in tribunale a Vicenza è stata fissata per il 15 giugno. Tra le persone finite nell'inchiesta della squadra mobile di Vicenza guidata dal vice questore Lorenzo Ortensi ci sono anche l'ex tennista Camila Giorgi e la cantante Francesca Calearo, nota con il nome d'arte di Madame. Il rinvio è legato all'incompatibilità del giudice attuale che ha sostituito il precedente gup perché all'epoca delle indagini aveva disposto le misure per gli indagati. Tutto ruota attorno alla dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, la principale indagata, che avrebbe falsificato le vaccinazioni rilasciando poi i Green pass. Un'indagine nata nel 2021 e seguita dopo una segnalazione dell'Ulss 8 Berica che aveva notato alcune anomalie.

VICENZA

