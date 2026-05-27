Ricerche di cadavere a Lucca, potrebbe essere donna scomparsa da anni

LUCCA, 27 MAG - Le ricerche di una persona scomparsa a Lucca molto tempo fa, si parla di una donna del Sud America di cui non si sa più nulla da 14 anni, sono state ordinate dal sostituto procuratore Enrico Corucci in base a nuove risultanze investigative della squadra mobile lucchese. Si cerca il cadavere con scavi nel terreno. In particolare, testimoni avrebbero indicato di cercare vicino alle case di Farneta. Le operazioni sono state condotte fino a ieri, anche col supporto di un escavatore dei vigili del fuoco, e sono al momento terminate in quel punto. Tuttavia, secondo quanto appreso, gli scavi potrebbero riprendere in un'altra località intorno a Lucca. Ieri, per individuare l'eventuale presenza di resti umani, sono stati impiegati anche i cani molecolari. Tra i casi di persone scomparse nella provincia di Lucca risalenti nel tempo fu eclatante quello di Claudia Velia Carmazzi, 59 anni, e della madre Maddalena Semeraro, 80 anni, che vivevano impoverite in una roulotte a Torre del Lago. Sparirono nell'estate 2010 e i loro corpi non furono mai trovati ma fu condannato a 38 anni di carcere - per duplice omicidio e occultamento e distruzione dei cadaveri - un piccolo imprenditore, Massimo Remorini, di Viareggio. Un altro caso di donna scomparsa richiamato da questa vicenda è quello di Roberta Ragusa, sparita nel Pisano nel 2012. Ricerche del corpo furono fatte anche nella provincia di Lucca, sia nelle aree pertinenti al Parco di San Rossore, sia nella zona di Castelvecchio di Compito, versante lucchese del Monte Serra, su suggerimento di una sensitiva: luogo situato dalla parte opposta della provincia lucchese rispetto a località Farneta.