Ricercato dal Canada per abusi, direttore di un coro arrestato Rimini

RIMINI, 22 MAG - E' ricercato dalla polizia canadese per violenza sessuale su una ragazza del coro di musica sacra che dirigeva, il 63enne tedesco, trapiantato in Canada, arrestato dalla polizia di Stato di Rimini mercoledì, dalle Volanti dell'Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura. Gli agenti dell'Upgsp, diretto dal commissario capo Miriam Martufi, hanno tratto in arresto il 63enne destinatario di una cattura internazionale, che si trovava in vacanza in un hotel di Bellaria. Gli agenti lo hanno bloccato mentre era nella sua camera e dopo averlo identificato ne hanno verificato la corrispondenza con la persona destinataria della misura in questione. Ora l'uomo si trova in carcere in attesa dell'udienza di convalida. Era ricercato dalle autorità di Ottawa già dal 2019 per una presunta violenza sessuale commessa in Canada nei confronti di una ragazza facente parte del suo gruppo di musica. Il 63enne è direttore di coro, d'orchestra e insegnante di musica sacra e lavorava in diverse scuole e parrocchie dell'Ontario e della Columbia Britannica, poi era tornato in Germania. Nel 2019, l'Unità per le aggressioni sessuali del Servizio di polizia di Ottawa aveva emesso un mandato di arresto per fatti risalenti a circa 10 anni fa e mai eseguito perché il 63enne aveva già lasciato il Paese.