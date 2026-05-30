Riaperto l'aeroporto di Monaco, non sono stati trovati droni

ROMA, 30 MAG - I voli all'aeroporto di Monaco di Baviera sono ripresi dopo circa un'ora. Un elicottero della polizia è stato impiegato per la ricerca di eventuali droni, ha dichiarato il portavoce della Polizia Federale presente all'aeroporto, ma non è stato trovato nulla. La chiusura temporanea ha avuto ripercussioni sulle operazioni di volo. Diversi voli sono stati dirottati su Stoccarda, su Norimberga e Francoforte. Lo scrive lo Spiegel.