Reuters, 'Usa in contatto col numero 2 di Maduro mesi prima del raid'

CARACAS, 17 GEN - Funzionari dell'amministrazione di Donald Trump hanno avuto colloqui con il ministro degli Interni venezuelano Diosdado Cabello mesi prima dell'operazione statunitense per catturare Nicolas Maduro, e da allora sono in contatto con lui, secondo diverse fonti a conoscenza della questione citate dall'agenzia Reuters. I funzionari hanno messo in guardia Cabello - considerato il braccio destro di Maduro - dal ricorrere ai servizi di sicurezza o ai militanti sostenitori del partito al governo da lui supervisionati per colpire l'opposizione del Paese, secondo quanto riferito da quattro fonti. Cabello è menzionato nello stesso atto d'accusa per traffico di droga negli Usa Stati Uniti che il governo Trump ha utilizzato come giustificazione per arrestare Maduro, ma non è stato a sua volta catturato durante l'incursione del 3 gennaio a Caracas. La comunicazione con il dirigente 'chavista' è considerata fondamentale da Washington per controllare la situazione dentro il Venezuela. Se Cabello decidesse di scatenare le forze che controlla, potrebbe fomentare il tipo di caos che Trump vuole evitare e minacciare la presa del potere da parte della presidente ad interim Delcy Rodriguez, ha sottolineato un'altra fonte.

