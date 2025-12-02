Giornale di Brescia
Respinta mozione sfiducia al presidente Regione Sicilia

PALERMO, 02 DIC - L'Assemblea regionale siciliana ha respinto la mozione di sfiducia nei confronti del presidente della Regione siciliana, Renato Schifani (Fi) che era stata presentata dalle opposizioni: Pd, M5s e Controcorrente. L'Ars è stata presieduta per gran parte della discussione dal presidente Gaetano Galvagno (Fdi) che pochi minuti prima dell'inizio aveva avuto la notizia che la procura di Palermo ha chiesto il suo rinvio a giudizio per corruzione, peculato, truffa e falso ideologico. Hanno votato sì alla mozione di sfiducia al governatore siciliano Renato Schifani, su 70 parlamentari, i 23 deputati regionali del M5s, del Pd, Ismaele La Vardera e i tre deputati di Sud chiama Nord come era stato annunciato dal leader Cateno De Luca. Quarantuno deputati della maggioranza hanno votato no. Non hanno votato i deputati del centrodestra Carmelo Pace (Dc), Fabrizio Ferrara (Fdi) e Alessandro De Leo (Fi).

