ROMA, 17 OTT - La reporter e fotografa del Washington Post Heidi Levine è stata sottoposta a un intervento chirurgico a un dito, rimasto quasi completamente staccato dalla mano in seguito a un'aggressione da parte di coloni in Cisgiordania. A riferirlo è stata sua figlia, come riporta il Times of Israel. Ashley Milner ha dichiarato all'Associated Press che il dito della mano sinistra della madre presentava un taglio profondo fino all'osso, con un tendine visibile. Ha aggiunto che Levine ha riportato anche la frattura di una costola e di diverse vertebre, oltre a numerose lacerazioni su tutto il corpo. Ieri, alcuni coloni israeliani hanno attaccato diversi villaggi palestinesi in Cisgiordania, incendiando auto e alberi e picchiando i residenti, tra cui la stessa Levine.
Reporter del Wp aggredita da coloni sottoposta a un intervento al dito
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