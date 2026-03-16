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Regione, via a gare per spiaggia Mondello ma stop se Italo-belga vince al Tar

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PALERMO, 16 MAR - Con un decreto firmato dall'assessore regionale al Territorio e all'ambiente in Sicilia, Giusi Savarino, sono state individuate le aree demaniali marittime della spiaggia di Mondello, a Palermo, da assegnare per finalità turistico-ricreative e sportive nella stagione balneare 2026. Con un successivo avviso pubblico del dipartimento dell'Ambiente sarà indetta la procedura per l'assegnazione tramite autorizzazioni di durata breve. Il decreto e la planimetria sono disponibili sul portale istituzionale della Regione siciliana. Nel provvedimento a firma dell'assessore si legge che l'amministrazione "si riserva di revocare il presente decreto e le eventuali successive aggiudicazioni nel caso in cui, a seguito del ricorso al Tar con sospensiva, presentato dalla società Mondello Immobiliare Italo Belga Sa., sopraggiunga il provvedimento di sospensione cautelare del decreto di decadenza o la sfavorevole pronunzia nei confronti dell'amministrazione regionale concedente". E in questa ipotesi "gli istanti o gli eventuali aggiudicatari non potranno avanzare pretese risarcitorie per presunte lesioni di interessi legittimi o diritti soggettivi nei confronti dell'amministrazione regionale".

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