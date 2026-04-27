WASHINGTON, 27 APR - Re Carlo III e la regina Camilla sono atterrati all'aeroporto militare di Washington. I reali iniziano oggi una visita di quattro giorni negli Stati Uniti. Nel pomeriggio è previsto un te' alla Casa Bianca con Donald Trump e la first lady. Domattina la cerimonia ufficiale con la parata militare.
Re Carlo e Camilla atterrati a Washington, tra poco il te' con Trump
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