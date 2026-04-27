Re Carlo e Camilla alla Casa Bianca, ricevuti da Trump e Melania

NEW YORK, 27 APR - Re Carlo III e la regina Camilla sono arrivati alla Casa Bianca. A riceverli Donald Trump e la First Lady Melania. Melania ha accolto il re e la regina con un completo giacca e gonna giallo. Vestita di chiaro anche Camilla. Re Carlo III e Trump si sono scambiati qualche parola prima di mettersi in posa con le consorti per le foto di rito e poi entrare alla Casa Bianca senza rilasciare commenti.