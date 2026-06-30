ROMA, 30 GIU - I rapporti tra Italia e Francia, all'indomani del vertice intergovernativo di Antibes, e le principali sfide internazionali che vedono l'impegno congiunto di Roma e Parigi saranno al centro del Forum ANSA con l'ambasciatrice di Francia in Italia, Anne-Marie Descôtes, il direttore ed i giornalisti dell'agenzia. Il Forum verrà trasmesso in diretta streaming sul sito Ansa.it e sui canali social dell'agenzia oggi a partire dalle 12.00.
Rapporti bilaterali e sfide comuni, l'ambasciatrice di Francia Descôtes al Forum ANSA
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