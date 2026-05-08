Rapinò anziana facendola morire, uomo condannato a 14 anni per omicidio

VENEZIA, 08 MAG - Un uomo è stato condannato dal Tribunale di Rovigo a 14 anni di reclusione e euro 2.927 euro di multa, per omicidio preterintenzionale con interdizione in perpetuo dai pubblici uffici e interdizione legale durante la espiazione della pena. L'indagato era stato accusato il 17 luglio 2024 per aver rapinato la borsetta ad una 77enne, mentre era in bicicletta, facendola cadere a terra e procurandole delle lesioni che si sono poi rivelate letali. La donna infatti, in seguito a vari traumi anche cranici, è morta giorni dopo la rapina. L'azione era stata vista da un passante che ha inseguito il malvivente che ha reagito usando un coltello, senza però ferirlo. Inoltre l'uomo un mese prima si era reo protagonista di un furto, sfociato poi in rapina, di generi alimentari in un esercizio commerciale dove è stato inseguito da un vigilante che ha desistito quando il rapinatore gli ha mostrato un coltello. Le indagini sono state svolte dai Carabinieri di Porto Viro.