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Rapina in villa a Forte dei Marmi, proprietari minacciati con una pistola

FORTE DEI MARMI (LUCCA), 28 APR - Rapina in una villa questa notte a Forte dei Marmi (Lucca), in via Piave, dove due banditi armati di una pistola si sono introdotti, forse credendo che non ci fosse nessuno all'interno. Nell'abitazione stavano invece dormendo i due proprietari che sotto la minaccia della pistola hanno consegnato ai banditi gioielli, che poi sono fuggiti. Sul posto sono arrivati i carabinieri allertati dai proprietari e le indagini sono in corso. L'episodio segue il furto milionario compiuto nei giorni scorsi in una villa della zona, nel quartiere esclusivo di Roma Imperiale, sul quale anche in questo caso indagano i carabinieri.

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