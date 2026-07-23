BOLOGNA, 23 LUG - Rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel caveau a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Ricevuto l'allarme sono subito intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le Api (Aliquote di primo intervento) che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone. Tre rapinatori sono fuggiti e le indagini e le ricerche sono in corso.
Rapina in banca con persone chiuse nel caveau, liberate dai Cc
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