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Rapina in banca con persone chiuse nel caveau, liberate dai Cc

BOLOGNA, 23 LUG - Rapina in banca con clienti e dipendenti chiusi nel caveau a Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna. Ricevuto l'allarme sono subito intervenuti i reparti speciali dei carabinieri con le Api (Aliquote di primo intervento) che sono riusciti ad entrare e hanno soccorso le persone. Tre rapinatori sono fuggiti e le indagini e le ricerche sono in corso.

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