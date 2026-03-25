Rapì neonata in clinica a Cosenza, condanna a 5 anni e 4 mesi

COSENZA, 25 MAR - Cinque anni e quattro mesi: è la condanna inflitta dal gup del Tribunale di Cosenza a Rosa Vespa, la 52enne che la sera del 21 gennaio 2025 rapì una neonata di appena un giorno dalla clinica privata "Sacro cuore" di Cosenza, ritrovata poche ore dopo dalla Polizia. Alla donna, imputata per sequestro di persona, a conclusione del processo con rito abbreviato, il gup ha concesso le attenuanti generiche e l'ha condannata al pagamento di una provvisionale da 15mila alla famiglia della neonata. Il pm Antonio Bruno Tridico aveva chiesto la condanna a 8 anni di reclusione per Rosa Vespa, attualmente ai domiciliari e assente in aula. Presenti invece i genitori della neonata che si sono costituiti parte civile. Nel corso del processo, la donna è stata sottoposta a perizia psichiatrica disposta dal gup, ed è stata dichiarata capace di intendere e volere. "Ci riteniamo molto soddisfatti, - ha detto la legale di Rosa Vespa, Teresa Gallucci - soprattutto a fronte della richiesta molto alta che non ci aspettavamo, visto tutta una serie di circostanze. Il giudice ha riconosciuto le attenuanti prevalenti sulle contestate aggravanti e quindi si è determinata in questi termini". "Siamo pienamente soddisfatti perché è una sentenza giusta ed equilibrata. Per i genitori è la fine di un incubo, adesso aspettiamo il procedimento che ancora è in piedi per l'eventuale responsabilità della clinica", ha commentato Chiara Penna, legale della famiglia della piccola. La donna, la sera del 21 gennaio 2025, si fece accompagnare alla clinica dal marito Moses Omogo, di 44 anni - la cui posizione è stata archiviata perché risultato del tutto estraneo alla vicenda - per andare a prendere "Ansel", quello che lei aveva raccontato fosse il loro figlio. La donna, infatti, aveva simulato una gravidanza per nove mesi ingannando marito e familiari. Al momento dell'irruzione in casa gli investigatori trovarono i due e altri familiari intenti a festeggiare l'arrivo di "Ansel" con la neonata vestita con una tutina azzurra.