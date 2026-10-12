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Rai, Giulia Presutti passa alla redazione di 'Mi manda Rai Tre'

ROMA, 12 OTT - La Direzione Approfondimento Rai ha comunicato al Cdr che la giornalista Giulia Presutti, vincitrice della selezione interna per giornalisti, viene spostata alla redazione di "Mi manda Rai Tre" in vista delle future sfide editoriali dello storico titolo del servizio pubblico. Lo annuncia l'azienda in una nota. Giulia Presutti, 36 anni, era stata indicata per il dopo Sigfrido Ranucci alla co-conduzione di Report con Daniele Piervincenzi, poi aveva comunicato all'azienda il passo indietro.

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