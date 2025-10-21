Raggirarono imprenditore, gip ordina imputazione nuora e vedova

PALERMO, 21 OTT - Il gip di Catania Giuseppina Montuori ha disposto l'imputazione coatta a carico di Letizia La Tona e Maria Rosa Castorina, rispettivamente vedova e nuora dell'imprenditore Enzo Ponte, accusate di circonvenzione di incapace. La decisione del giudice, che non ha accolto la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura catanese, chiude la prima fase di un procedimento penale nato dall'esposto dei figli dell'imprenditore, proprietario del noto hotel Excelsior di Taormina, Roberto e Rosetta. Nel 2002 la prima moglie di Ponte muore e lui, 5 anni dopo, si risposa con La Tona. Pochi anni prima l'imprenditore aveva perso il figlio Paolo, sposato con Castorina che, diventata vedova, viene assunta nell'hotel. Nel 2013 Ponte si ammala di demenza e a poco a poco perde la capacità di intendere e di volere. Secondo la tesi accusatoria, le due donne il 6 ottobre del 2016, quando, dunque, le sue facoltà mentali erano assolutamente compromesse, avrebbero portato Ponte da un notaio e gli avrebbero fatto fare un testamento che annullava il precedente. Nel 2017, su richiesta dei figli, l'imprenditore viene dichiarato circonvenibile. Solo nel 2023, alla sua morte, i figli scoprono l'esistenza del nuovo testamento che sarebbe stato fatto quando già l'uomo non era più in sè, dicono i figli nell'esposto. Ne nasce un doppio procedimento, penale per accertare il reato di circonvenzione, e civile sulla validità del testamento. La Procura ha chiesto l'archiviazione dell'esposto, ma il gip, accogliendo la opposizione dei Ponte, ha ordinato l'imputazione delle due donne. "Dal compendio probatorio - scrive il gip - emerge un quadro complessivo di assoluta soggezione di Ponte alla moglie". Per il magistrato è inverosimile che l'imprenditore si sia recato volontariamente dal notaio tenendo all'oscuro i figli. Le manovre delle due donne, per il gip, sarebbero state finalizzate all'accrescimento della quota ereditaria per la vedova e nel mantenimento della governance dell'hotel per la nuora.