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Ragazzina tentò il suicidio, arrestato per maltrattamenti il padre

RIMINI, 27 AGO - Un uomo di 53 anni, di origine bengalese, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia dai carabinieri di Morciano (Rimini), dopo che la figlia quindicenne aveva tentato il suicidio, ingerendo insetticida. Sono state accertate anche vessazioni che andavano avanti da tempo anche contro altri figli e la moglie. Negli ultimi mesi, inoltre, il 53enne, già indagato in passato per lo stesso motivo, aveva iniziato le pratiche per il trasferimento della figlia in Bangladesh, per un matrimonio combinato.

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