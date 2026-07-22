LAMEZIA TERME, 22 LUG - Si è concluso con una condanna a tre anni con rito abbreviato e un rinvio a giudizio l'udienza preliminare davanti al gup del Tribunale di Lamezia per la morte di due ragazze, Maria Sonetto e Anna Pileggi, di 17 e 18 anni, decedute in un incidente stradale il 24 dicembre 2024 a San Pietro a Maida. Le due ragazze erano insieme a tre amici quando l'auto sulla quale viaggiavano uscì di strada schiantandosi contro un albero. La vettura prese fuoco e le giovani, rimaste intrappolate nell'auto, morirono mentre un loro amico riportò lievi ustioni e gli altri due leggere contusioni. Gli imputati con l'accusa di omicidio stradale plurimo aggravato sono Gregorio Sgrò, di 21 anni, e Raffaele Mattia Chimirri (25), entrambi residenti in Svizzera. A essere condannato è stato Chimirri. Secondo l'accusa, rappresentata in aula dalla pm Emanuela Costa, Sgrò era alla guida dell'auto, una Mercedes con targa svizzera, di proprietà di Chimirri. La vettura, per la ricostruzione fatta dai carabinieri viaggiava con una velocità di almeno 50 chilometri orari superiore a quella consentita e in più il conducente - senza patente perché revocata dalle autorità svizzere - avrebbe guidato con un tasso alcolemico di 1,67 g/l. Il giovane perse il controllo del mezzo in corrispondenza di una curva. La pm ha contestato a entrambi il reato di omicidio stradale in cooperazione colposa. Secondo l'accusa Chimirri pur essendo il proprietario del veicolo, avrebbe consentito a Sgrò di porsi alla guida nonostante fosse consapevole che l'amico avesse bevuto molto nel corso della serata, fosse privo di patente e avesse una condotta di guida spericolata. La Procura di Lamezia Terme per Chimirri aveva chiesto una pena di 6 anni. Per Sgrò il processo avrà inizio il 23 novembre.
Ragazze morirono in incidente stradale in Calabria, condannato a tre anni
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