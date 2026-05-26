Ragazza trovata impiccata, gip rigetta l'archiviazione per suicidio

LECCE, 26 MAG - Il gip di Lecce Francesco Valente ha rigettato la richiesta di archiviazione avanzata dalla Procura sulla morte di Roberta Bertacchi, la 26enne di Ruffano trovata impiccata con una sciarpa al balcone della sua abitazione in via Del Lavoro, a Casarano, il 6 gennaio 2024. L'opposizione all'archiviazione era stata presentata dai legali della madre della vittima. Nell'inchiesta è indagato per istigazione al suicidio il fidanzato della giovane, Davide Falcone, 36enne di Casarano. Una relazione sentimentale tormentata e conflittuale la loro, costellata da forti litigi, l'ultimo avvenuto proprio la notte della morte della giovane. Con il provvedimento, nel quale evidenzia una 'dinamica oscura', il gip ordina al pm di compiere ulteriori indagini i cui risultati dovranno essere depositati entro tre mesi.