Ragazza investita nel Varesotto, indagato autista per omicidio stradale

- MACCAGNO CON PINO E VEDDASCA, 08 GIU - "Doveva essere un giorno di festa e invece sarà un giorno di lutto". Con queste parole la dirigente scolastica dell'Istituto Einaudi di Varese, Samantha Emanuele, ha ricordato Sara Vetrano, la studentessa di 16 anni di Cugliate Fabiasco morta ieri in un incidente stradale avvenuto sulla statale 394, nel territorio di Maccagno con Pino e Veddasca. Nel messaggio rivolto a studenti e docenti alla vigilia dell'ultimo giorno di scuola, la preside ha parlato di una comunità scolastica "addolorata e incredula", chiamata ad accompagnare compagni e insegnanti nell'elaborazione della tragedia. "Abbiamo bisogno di raccoglimento e vicinanza a chi soffre", ha scritto, esprimendo anche la propria vicinanza alla famiglia della ragazza. Sara avrebbe compiuto 17 anni il 19 giugno, frequentava l'indirizzo Servizi per la sanità e l'assistenza sociale ed era conosciuta per il suo impegno verso gli altri, nell'oratorio e nelle attività di assistenza ai bambini e nello studio. Sul fronte giudiziario, la Procura di Varese ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e lesioni stradali. Indagato il conducente della Fiat Panda che, secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, avrebbe perso il controllo del veicolo all'uscita di una curva travolgendo la giovane e altri quattro ragazzi che stavano camminando a bordo strada dopo aver attraversato la carreggiata. Per Sara non c'è stato nulla da fare, mentre gli altri quattro giovani sono rimasti gravemente feriti. La Procura ha disposto il sequestro dell'auto coinvolta e nelle prossime ore conferirà l'incarico per l'autopsia sul corpo della sedicenne, nell'ambito degli accertamenti finalizzati a chiarire l'esatta dinamica dell'incidente.