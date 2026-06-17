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Ragazza di 25 anni trovata morta in una camera di hotel nel Milanese

CINISELLO BALSAMO (MILANO), 17 GIU - Una donna di 25 anni è stata trovata morta all'interno di una camera di un albergo a Cinisello Balsamo (Milano), questa mattina. A dare l'allarme è stato il personale dell'hotel, quando la stanza è stata aperta per le pulizia di routine. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la Polizia di Stato, oltre il medico legale che ne ha accertato il decesso. Una delle ipotesi è che possa aver abusato di sostanze stupefacenti. Accertamenti in corso per ricostruire le sue ultime ore di vita e risalire a chi fosse con lei in hotel.

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