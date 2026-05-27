Pyongyang conferma il test missilistico, presente anche Kim

PECHINO, 27 MAG - La Corea del Nord ha confermato il test di un sistema di lancio missilistico multiuso leggero di nuova concezione e diversi missili da crociera tattici. Lo riferiscono i media statali citati da Yonhap. A supervisionare il test c'era anche il leader Kim Jong-un. L'Agenzia centrale di notizie coreana (Kcna) ha pubblicato il rapporto il giorno dopo che l'esercito sudcoreano ha rilevato il lancio di diversi missili balistici a corto raggio (Crbm) e razzi di artiglieria verso il Mar Giallo dalla zona di Jongju, nella provincia di Phyongan del Nord. Il test di ieri faceva "parte del piano di modernizzazione delle forze armate di artiglieria e missili per raggiungere l'obiettivo quinquennale di sviluppo della difesa nazionale", ha affermato il rapporto della Kcna. Il test "ha analizzato e valutato la potenza della testata per missioni speciali del missile balistico tattico, l'affidabilità del razzo di artiglieria controllato da 240 mm con raggio di tiro esteso che impiega un sistema di navigazione autonomo ultrapreciso e la precisione di colpire guidata dall'intelligenza artificiale del missile da crociera tattico", ha aggiunto. Secondo il rapporto, Kim ha espresso "grande soddisfazione" per il test, definendolo "un chiaro segnale" di progresso militare e crescente capacità di combattimento.