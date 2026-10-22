ROMA, 22 OTT - La Russia e l'Ucraina sono abbastanza vicine a poter raggiungere un accordo: lo ha dichiarato il presidente russo Vladimir Putin al giornalista di Vesti, Pavel Zarubin, riferisce la Tass. Il capo dello Stato ha osservato che russi e ucraini sono, di fatto, un unico popolo. "Credo che possiamo raggiungere un accordo; siamo d'accordo su questo", ha affermato.
Putin, Russia e Ucraina possono raggiungere un accordo
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