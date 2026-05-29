Putin, 'pronti a indagine obiettiva sul drone caduto in Romania'

MOSCA, 29 MAG - La Russia è pronta a condurre un'indagine obiettiva sul drone caduto in Romania, se le verranno consegnati i resti del velivolo. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dalla Tass. In passato, ha tuttavia aggiunto, droni ucraini sono entrati in diversi Paesi, e la prima reazione è sempre stata "i russi stanno attaccando".