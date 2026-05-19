Putin è atterrato a Pechino per i colloqui con Xi

PECHINO, 19 MAG - Il presidente russo Vladimir Putin è da poco atterrato a Pechino, dove incontrerà il leader cinese Xi Jinping con l'obiettivo di dimostrare la solidità delle relazioni tra Russia e Cina a pochi giorni dalla visita di Donald Trump. Putin è atterrato all'aeroporto internazionale di Pechino-Capitale poco dopo le 23.15 (le 17.15 in Italia), dove una banda militare lo attendeva per accoglierlo, come mostrato dall'emittente statale Cctv.