Putin a Araghchi, 'Mosca farà il possibile per la pace in Medio Oriente'

MOSCA, 27 APR - La Russia spera che il popolo iraniano superi questo periodo di difficoltà e che la pace arrivi: lo ha detto il presidente russo, Vladimir Putin, durante l'incontro con il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi a San Pietroburgo, come riferiscono le agenzie russe. Il presidente ha sottolineato che la Russia farà tutto il possibile, nell'interesse dell'Iran e degli altri Paesi della regione, "per portare la pace in Medio Oriente il più rapidamente possibile". Putin ha inoltre affermato di aver ricevuto la scorsa settimana un messaggio dalla Guida Suprema Mojtaba Khamenei.