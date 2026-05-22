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Putin, 6 morti e 15 dispersi in raid ucraino sul dormitorio studentesco

ROMA, 22 MAG - E' salito a 6 morti, 39 feriti e 15 dispersi il bilancio di un attacco con droni compiuto ieri sera dalle forze ucraine contro un dormitorio studentesco della regione di Lugansk, controllato dai russi. Lo ha detto il presidente Vladimir Putin, citato dall'agenzia Ria Novosti, affermando che si tratta di un "attacco terroristico" compiuto dal "regime neonazista cha ha preso il potere a Kiev".

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