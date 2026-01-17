Giornale di Brescia
Italia e Estero

Protesta contro Israele a VicenzaOro, attivisti cercano di bloccare le navette

VICENZA, 17 GEN - Diverse azioni di protesta sono in atto oggi a Vicenza da parte degli attivisti dei centri sociali e dei Pro-Pal per protestare contro la presenza di espositori di tutto il mondo che hanno rapporti commerciali con Israele alla fiera orafa internazionale "VicenzaOro January" che ha aperto i battenti ieri. La prima si è verificata all'alba, prima delle ore 7.00, quando i dimostranti hanno bloccato l'accesso ai padiglioni da un accesso, in via del Lavoro, con un cavo in acciaio e filo spinato, simulando un "check point" israeliano. Non sono stati registrati scontri con le forze dell'ordine, che hanno rimosso tutto il materiale consentendo l'ingresso delle auto degli operatori fieristici. La mobilitazione si è spostata in centro storico, con un primo presidio in piazza Castello, dove alcune decine di manifestanti si sono riunite esponendo degli striscioni contro la partecipazione alla fiera di espositori collegati a Israele, mentre un gruppo più nutrito si è radunato all'esterno della stazione ferroviaria, dove da metà mattinata sono state bloccate le partenze delle navette bus di collegamento con la Fiera. Nei luoghi di protesta nutrita la presenza di forze dell'ordine, che hanno spostato di peso gli attivisti.

Argomenti
VICENZA

