Protesta a Caracas per chiedere di aumentare salario minimo e pensioni

CARACAS, 12 MAR - Leader sindacali e studenteschi hanno indetto per oggi una massiccia protesta a Caracas, in Venezuela, con l'obiettivo di chiedere al Parlamento di aumentare il salario minimo e le pensioni, congelati dal 2022 e attualmente equivalenti a soli 30 centesimi di dollaro al mese. La mobilitazione riunisce organizzazioni del lavoro e associazioni educative, che chiedono anche un miglioramento delle borse di studio per gli studenti. Gli organizzatori denunciano l'erosione del potere d'acquisto e cercano di fare pressione sul governo ad interim della presidente Delcy Rodríguez per far fronte a una grave crisi del reddito e dei servizi. La manifestazione è promossa dai rappresentanti dell'Associazione dei professori dell'Università centrale del Venezuela, dal Sindacato dei lavoratori dello stesso ateneo e dai portavoce degli studenti. La marcia partirà dall'ufficio del Difensore civico, nella zona occidentale della capitale, e terminerà nel centro di Caracas, davanti al Palazzo legislativo federale, sede dell'Assemblea nazionale controllata dal partito al governo.