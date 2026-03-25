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Prof accoltellata: lo studente ha filmato l'aggressione

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BERGAMO, 25 MAR - Avrebbe ripreso tutto con il cellulare il ragazzino di 13 anni che questa mattina ha accoltellato la sua prof in un corridoio della scuola media di Trescore Balneario. Il giovane studente si trova dai carabinieri con i familiari: vista l'età, non è imputabile, ma la procura per i minorenni di Brescia potrebbe comunque aprire un fascicolo.

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