Procura Usa, 'ci saranno ulteriori capi d'accusa per Allen'

WASHINGTON, 27 APR - A carico di Cole Tomas Allen, l'attentatore della cena di gala dei corrispondenti della Casa Bianca di sabato formalmente incriminato per aver tentato tra l'altro di assassinare il presidente Donald Trump, saranno formulati ulteriori capi d'accusa. E' quanto ha preannunciato la procuratrice distrettuale di Washington, Janine Pirro, nel corso di una conferenza stampa.