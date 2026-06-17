LIVRAGA, 17 GIU - Il problema alla linea elettrica dell'alta velocità a Livraga, nel Lodigiano, che ha causato il blocco della circolazione dei treni fra Milano Rogoredo e Piacenza, ha provocato anche un incendio di sterpaglie lungo i binari. Sul posto sono intervenuti in forza i vigili del fuoco con due autobotti e due moduli antincendio boschivo. Le fiamme sono state contenute e spente. Due treni dell'alta velocità sono rimasti bloccati a lungo, una passeggera di 44 anni è stata soccorsa ma non ha avuto bisogno di essere ricoverata. Uno dei due è stato fatto rientrare a Rogoredo e uno a Piacenza.
Problema a linea elettrica dell'alta velocità causa incendio nel Lodigiano
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