STOCCOLMA, 28 AGO - Re Haakon VIII di Norvegia ha presieduto un consiglio dei ministri straordinario insieme alla nipote, poco meno di cinque ore dopo la morte del padre, re Harald V. Durante il breve incontro presso il palazzo reale ad Oslo, accompagnato dalla principessa erede Ingrid-Alexandra, il re ha informato ufficialmente il governo norvegese della morte del padre e si è detto pronto a portare avanti l'incarco di reggente. In seguito all'incontro è stato aperto un libro di condoglianze firmato dal primo ministro norvegese Jonas Gahr Store e dagli altri membri del governo. A mezzogiorno tutte le chiese in Norvegia suoneranno a lutto per un'ora fino alle ore 13. Al contempo l''esercito norvegese farà un saluto con 21 colpi di cannone, con un intervallo di 30 secondi l'uno dall'altro. "Questo è un giorno di lutto, per noi come popolo e come nazione", ha dichiarato il vescovo Olav Fykse Tveit, capo della conferenza epsicopale e dunque leader della Chiesa luterana di Norvegia. "Al contempo, proviamo un senso di gratitudine. Il lutto è anche accompagnato da un ringraziamento profondo e sincero per tutto ciò che re Harald ha rappresentato per tutti noi nel corso della sua vita. Chiediamo la vicinanza e il supporto di Dio per tutti coloro che ora sono a lutto", ha aggiunto il vescovo, scrive il quotidiano norvegese, VG.
Primo consiglio dei ministri per re Haakon VIII di Norvegia
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