Presunti accessi abusivi ai pc dei magistrati, perquisizioni

MILANO, 21 MAG - La Procura di Milano, d'intesa con il Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo, ha eseguito alcune perquisizioni domiciliari e informatiche nell'ambito di una indagine nata in seguito a una denuncia per accessi abusivi ai computer in uso ai magistrati tramite il sistema Ecm, installato sui dispositivi del Ministero della Giustizia. "Tali accessi - si legge in una nota del procuratore milanese Marcello Viola - risultano concentrati nel distretto giudiziario di Torino" a cui appartiene un tecnico ministeriale che risulta indagato. Il caso era stato sollevato dalla trasmissione Report. Come si legge nella nota del procuratore di Milano, Marcello Viola, "gli accertamenti investigativi si sono resi necessari poiché, dai primi riscontri, è emerso che le intrusioni informatiche sono avvenute attraverso la forzatura del sistema resa possibile dal possesso delle credenziali di amministratore". "I soggetti perquisiti - prosegue il procuratore - avevano infatti disponibilità di tali credenziali in virtù di contratti di assistenza informatica stipulati dal Ministero con ditte terze". "Le perquisizioni si sono svolte in modo partecipato e nel pieno rispetto delle garanzie difensive. Le analisi forensi sui dispositivi sequestrati sono tuttora in corso", chiude il comunicato stampa