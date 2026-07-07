TORINO, 07 LUG - E' in corso in piazza della Repubblica a Chivasso (Torino) un presidio a sostegno della libertà di stampa e del diritto di cronaca dopo l'aggressione subita dai giornalisti Federico Gottardo e Caterina Stamin la scorsa settimana. L'Ordine dei Giornalisti del Piemonte, l'Associazione Stampa Subalpina e il Gruppo cronisti hanno espresso solidarietà ai colleghi, aggrediti mentre stavano svolgendo il proprio lavoro. Dopo il momento pubblico in piazza, al quale partecipano sindacati, Libera, numerosi amministratori locali e della Regione, il Consiglio dell'Ordine dei Giornalisti del Piemonte si riunirà nella sala consiliare del Comune di Chivasso, grazie alla disponibilità dell'amministrazione comunale. "La scelta di svolgere la seduta proprio nella città teatro dell'aggressione rappresenta un gesto simbolico di sostegno verso i cronisti coinvolti e verso tutti i giornalisti che quotidianamente lavorano per garantire un'informazione libera, indipendente e rispettosa dei principi della professione", sottolineano dall'Associazione Stampa Subalpina.
Presidio in corso a Chivasso dopo l'aggressione a due cronisti
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