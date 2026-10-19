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Presidio centrodestra a Milano, momenti di tensione con alcuni giovani

MILANO, 19 OTT - Momenti di tensione in corso Vittorio Emanuele a Milano, vicino piazza Duomo, dove il centrodestra ha organizzato un presidio dopo i disordini degli ultimi due giorni. Un gruppo di ragazzi e di ragazze si è avvicinato al presidio (dove il centrodestra esponeva lo striscione 'Vi remigreremo tutti'), e a quel punto sono partiti insulti, grida, spintoni tra i giovani e alcuni partecipanti al presidio e qualche petardo, mentre le forze dell'ordine presenti cercavano di allontanare i ragazzi.

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