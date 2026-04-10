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Presidente di Cuba, 'non mi dimetterò sotto pressione degli Usa'

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L'AVANA, 10 APR - Il presidente cubano Miguel Díaz-Canel ha affermato che non si dimetterà sotto la pressione Usa. "A Cuba le persone che ricoprono posizioni di leadership non sono elette dal governo degli Stati Uniti e non hanno un mandato da parte del governo degli Stati Uniti. Abbiamo uno Stato libero e sovrano, autodeterminazione e indipendenza, e non siamo soggetti ai disegni degli Stati Uniti", ha affermato il leader 'castrista' nella sua prima intervista a una rete televisiva americana, la Nbc. "Dimettersi non fa parte del nostro vocabolario", ha aggiunto Díaz-Canel rispondendo alla domanda se sarebbe stato "disposto a dimettersi per salvare il suo Paese" rivoltagli all'Avana da Kristen Welker, conduttrice di Nbc News. Le relazioni tra Washington e L'Avana hanno recentemente visto una recrudescenza di tensione. Il presidente Donald Trump ha bloccato le esportazioni di petrolio verso Cuba e minacciato ritorsioni contro i Paesi che forniranno greggio all'isola. Il tycoon ha rincarato la dose arrivando ad affermare che "avrà l'onore di prendere Cuba", senza però fornire ulteriori dettagli. Díaz-Canel ha risposto promettendo una "resistenza indistruttibile" a queste minacce.

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