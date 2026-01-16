Giornale di Brescia
Presidente Assemblea Sicilia indagato, difesa chiede processo immediato

PALERMO, 16 GEN - Il presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno, indagato dalla procura di Palermo per corruzione, peculato e falso ideologico, ha chiesto di essere processato con il giudizio immediato, rito che consente di "saltare" l'udienza preliminare. Per il politico di Fratelli d'Italia i pm avevano chiesto il rinvio a giudizio il 2 dicembre scorso. Galvagno comparirà davanti al gip il 21 gennaio per un passaggio formale. Il giudice infatti non potrà che accogliere la richiesta e a quel punto il processo verrà rinviato davanti al tribunale e seguirà il giudizio ordinario. Il rinvio a giudizio era stato chiesto anche per altre 5 persone tra cui l'ex portavoce di Galvagno Sabrina De Capitani, l'imprenditrice Caterina Cannariato e l'autista del presidente Roberto Marino. Anche Marino ha fatto istanza di ammissione al giudizio immediato.

PALERMO

