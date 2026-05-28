Premio Estense, selezionati i 4 finalisti, a settembre il nome del vincitore

BOLOGNA, 28 MAG - La giuria tecnica del Premio Estense, nel corso della riunione che si è svolta questa mattina al Museo Schifanoia di Ferrara, ha selezionato i quattro titoli finalisti tra i 75 volumi candidati, che si contenderanno l'Aquila d'Oro 2026: Virman Cusenza con "L'altro Garibaldi. I 'Diari' di Caprera" (Ed. Mondadori), Gianluca Di Feo con "Il cielo sporco" (Ugo Guanda Editore), Tonia Mastrobuoni con "La peste. Indagine sulla destra in Germania" (Feltrinelli Editore) e Nello Trocchia con "Invincibili. La mafia albanese da Roma alla conquista del mondo" (Ed. Rizzoli). Il Premio Estense dal 1965 premia l'eccellenza del giornalismo italiano. Contestualmente, la giuria composta dal presidente della Fondazione Premio Estense, Andrea Pizzardi, e da dieci imprenditori espressione dei territori di Bologna, Ferrara e Modena, ha assegnato a Monica Maggioni il 42/o 'Riconoscimento Gianni Granzotto. Uno stile nell'informazione' con il parere favorevole della giuria tecnica. Il riconoscimento, istituito nel 1985 in memoria di Gianni Granzotto, presidente per vent'anni delle giurie dell'Estense, è conferito a chi si è particolarmente distinto per correttezza, impegno e professionalità nell'ambito dell'informazione. Sabato 26 settembre, al Teatro Comunale 'Claudio Abbado' di Ferrara, si svolgerà la cerimonia conclusiva dell'edizione 2026 del Premio Estense con la proclamazione del vincitore, la consegna dell'Aquila d'Oro e della Colubrina d'Argento al vincitore del Granzotto. La 62/a edizione del Premio Estense si realizza con la media partnership di ANSA, Rai Cultura e Rai Radio 1.