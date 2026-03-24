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Premier Pakistan, 'pronti a ospitare i colloqui di pace'

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ISLAMABAD, 24 MAR - Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha dichiarato che Islamabad è disposta ad ospitare i negoziati per porre fine alla guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, dopo le crescenti speculazioni sul fatto che il Paese possa fungere da mediatore. "Il Pakistan accoglie con favore e sostiene pienamente gli sforzi in corso per perseguire il dialogo volto a porre fine alla guerra in Medio Oriente, nell'interesse della pace e della stabilità nella regione e oltre", ha scritto su X. "Previo consenso degli Usa e dell'Iran, il Pakistan è pronto e onorato di ospitare i colloqui".

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