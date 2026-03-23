Precipita un aereo militare in Colombia con circa 100 soldati a bordo
AA
BOGOTA, 23 MAR - Un aereo da trasporto Hercules dell'Aeronautica Militare della Colombia è precipitato oggi poco dopo il decollo in una zona rurale del dipartimento di Putumayo nei pressi della località di Puerto Leguízamo. Lo conferma un post sui social del ministro della Difesa Pedro Sanchez sui social. "Con profondo dolore, comunico che un aereo Hercules dell'Aeronautica Militare Colombiana è stato coinvolto in un tragico incidente durante il decollo da Puerto Leguízamo (Putumayo), mentre trasportava truppe delle Forze Armate". Secondo le prime informazioni dei media, al momento dell'incidente l'aereo trasportava a bordo oltre 100 soldati.
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