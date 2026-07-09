AOSTA, 09 LUG - Un alpinista è morto oggi in un incidente sul Monte Rosa. E' avvenuto sul Breithorn Orientale poco dopo l'1, durante la fase di discesa con corda doppia, a 4.000 metri di quota. L'allarme è stato dato alla Centrale Unica del Soccorso della VdA da altri alpinisti presenti. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano. Il corpo dell'alpinista è stato portato a Champoluc. Il riconoscimento è affidato alla guardia di finanza di Cervinia.
Precipita sul Monte Rosa, morto alpinista
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