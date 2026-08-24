BERGAMO, 24 AGO - I vigili del fuoco sono intervenuti oggi pomeriggio a Foppolo per un incidente che ha coinvolto un elicottero in fase di atterraggio. Il velivolo, durante la fase di atterraggio, è finito al suolo. Entrambi gli occupanti, il pilota di 28 anni e il vicesindaco della cittadina bergamasca Alessandro Gherardi, di 38, sono riusciti a uscire autonomamente dal mezzo. I due, rimasti feriti ma non in gravi condizioni, sono stati affidati alle cure del personale sanitario e successivamente trasportati all'ospedale di Bergamo a bordo dell'elisoccorso, in codice giallo. Sul posto hanno operato le squadre dei vigili del fuoco, con personale del distaccamento di Zogno, i tecnici del soccorso alpino e il supporto dell'elicottero del Reparto Volo Lombardia per le operazioni di soccorso e la messa in sicurezza dell'area.
Precipita elicottero nella Bergamasca, i due occupanti feriti riescono a uscire
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