ROMA, 12 OTT - Tragedia sul lavoro a Fiano Romano, alle porte della Capitale. Un operaio è morto dopo essere caduto dal tetto di un capannone industriale in fase di allestimento. L'uomo, un 57enne, è precipitato attraverso un lucernaio da un'altezza di circa 8 metri. Inutili i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Fiano Romano e personale Spresal della ASL Rm4. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Rieti.
Precipita dal tetto di un capannone, muore operaio vicino Roma
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