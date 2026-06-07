SALERNO, 07 GIU - Una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio a Montesano sulla Marcellana, dopo essere precipitata dal balcone di un'abitazione al secondo piano. La giovane è caduta da un'altezza di circa sei metri, riportando un grave trauma cranico e la frattura di un braccio. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire il fatto. Ancora da chiarire infatti le cause della caduta.
Precipita dal balcone, ferita gravemente una 17enne nel Salernitano
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