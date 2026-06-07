Precipita dal balcone, ferita gravemente una 17enne nel Salernitano

SALERNO, 07 GIU - Una ragazza di 17 anni è rimasta gravemente ferita nel pomeriggio a Montesano sulla Marcellana, dopo essere precipitata dal balcone di un'abitazione al secondo piano. La giovane è caduta da un'altezza di circa sei metri, riportando un grave trauma cranico e la frattura di un braccio. Soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasferita in eliambulanza all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire il fatto. Ancora da chiarire infatti le cause della caduta.